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18 липня 2021, 17:00 1183

На Волині надзвичайники врятували 19 людей, які залишилися посеред озера Світязь у раптовий шторм

18 липня 2021, 17:00 1183
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Фото з відкритих джерел
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Учора, 17 липня, під кінець дня на озері  Світязь зіпсувалася погода, посилився вітер, і люди, які  купалися, плавали або вийшли на озеро на катамаранах, не змогли самостійно повернутися на берег

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Дехто з потерпілих дістався до острова, а решта перебували посеред Світязя на плавзасобах, що через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими, - йдеться в повідомленні.

У ДСНС розповідають, що рятувальна операція розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацька на двох моторних човнах.

Як повідомив начальник групи водолазно-рятувальних робіт майор служби цивільного захисту Олександр Кицун, найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а відтак – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові.

Надзвичайну подію ліквідовано о 19:27. У результаті проведених робіт врятували 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували. На місці події працювали 5 осіб, - повідомили рятувальники.

Як повідомлялося, на Київщині дерева, що впали через буревій, убили двох людей.

Також в Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях.

ДСНС Волинь Озеро шторм рятувальники

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