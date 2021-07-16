Чернігів побив 70-річний температурний рекорд
Липнева спека у Чернігові перекрила температурний рекорд 70-річної давності й досягла 34°С
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Чернігівського обласного центру з гідрометеорології.
"14 липня абсолютний максимум, який утримувався в м. Чернігові з 1951 р. (33,2°), був перекритий (33,9°)", - ідеться у дописі.
Судячи з прогнозів, висока температура повітря утримуватиметься ще деякий час. Так, сьогодні в Чернігові та області вона досягає 35° і завтра буде не нижчою.
Температура води в Десні, зазначають синоптики, прогрілась майже до 28°С.
Нагадаємо, що з понеділка в Україні можливе зниження температури до 30 °С.
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