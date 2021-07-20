Негода залишила без світла 75 населених пунктів
В Україні 20 липня без світла залишилися 75 населених пунктів
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, там через ускладнення погодніх умов спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, пише RegioNews.
Відключення світла сталося у чотирьох областях: Київська – 38, Сумська – 27, Чернігівська – 6 та Житомирська – 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, минулої доби Київ накрила потужна злива. Внаслідок негоди затопило двори будинків закриті, в тому числі станцію "Берестейська", був заблокований вихід з метро "Академмістечко", а місцями - повалені дерева.
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