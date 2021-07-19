Абсолютна більшість батьків виступає проти дистанційної освіти, - опитування

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Кількість українців, які оцінюють вітчизняну освіту негативно, у порівнянні з минулорічними показниками зросла, при цьому більшість батьків виступають проти дистанційної форми навчання

Як передає RegioNews, про це повідомляє фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за результатами опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, у тому числі за рахунок збільшення людей, які надали дуже низьку оцінку українській освіті. Так у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою, – йдеться у повідомленні.

Загалом проти "дистанційки" виступили 65% батьків.

Попри те, що 50% сімей, чиї діти чи внуки ходять до школи, погодилися з тим, що запровадження дистанційної освіти тією чи іншою мірою сприяло захисту їх родини від потенційного зараження коронавірусною інфекцією, 56% зазначили, що проблем від запровадження дистанційної форми навчання було більше ніж користі, – йдеться у повідомленні.

При цьому аналіз результатів опитування за різними розподілами показав, що у селищах міського типу та у містах з населенням понад 500 тисяч підтримка дистанційної освіти більша, ніж в інших типах населених пунктів. Водночас найбільший супротив дистанційній формі освіти (72%) спостерігається серед мешканців сіл.

Водночас понад половина батьків розповіла, що розмір грошових внесків на "потреби школи" лишився без змін або навіть збільшився.

Попри те, що діти тривалий час не відвідували школи, 48% батьків в Україні повідомили, що розмір грошових внесків на потреби школи чи класу не змінився, а у 8% опитаних розмір внесків навіть зріс. Найбільше про збільшення внесків повідомляли мешканці південної України (13%). Лише 5% батьків принципово не сплачують грошові внески, ще 21% повідомили про те, що взагалі не знайомі з практикою грошових внесків на потреби школи чи класу, – зазначили соціологи.

Всеукраїнське опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Участь в опитуванні взяли 2003 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує 2.4% для показників, близьких до 50%; 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%; 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%; 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Як повідомлялося у квітні, за словами освітнього омбудсмена, українські школярі відстають на пів року через карантин. До того ж, наша освіта відстає від європейської за темпами.

16 липня стало відомо, що в Україні найближчим часом можуть посилити карантин. За дорученням РНБО Кабмін найближчим часом розгляне вживання додаткових заходів для протидії коронавірусній хворобі.