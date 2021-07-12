Відносна більшість українців вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю - опитування

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41% респонеднтів вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю. 27% допускають, що варто дозволити її лише під час виборів, ще 12,5% за дозвіл тільки в період між виборами. Лише 14% вважають, що вона має бути дозволена у цілому

Про це сказав науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи”, доктор історичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія” Олексій Гарань на круглому столі в Укрінформі, презентуючи результати опитування "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва”, передає RegioNews.

Відносна більшість респондентів (41%) вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю. 27% респондентів вважають, що варто дозволити її лише під час виборів. Ще 12,5% вважають, що політичну рекламу можна дозволити тільки в період між виборами. Лише 14% вважають, що вона має бути дозволена у цілому.

Згідно з даними опитування, в Україні політичним партіям довіряють трохи менше 20% респондентів, а три чверті - не довіряють.

Назагал, українці не довіряють політичним партіям. Лише трохи менше 20% респондентів довіряє політичним партіям, три чверті не мають такої довіри. Це результати, безумовно, негативні, але, чесно кажучи, недивні. Я б не сказав, що вони є якимись сенсаційними, - розповів Гарань.

Він зауважив, що при цьому "є певні вікові відмінності”.

Більш часто довіряють молодь і старші респонденти - це 23,5%, якщо говорити про середній вік, то довіряє партіям близько 16%. Є певні відмінності також, якщо говорити про виборців певних партій. Виборці "Слуги народу” і "Батьківщини” частіше довіряють політичним партіям. Близько третини, що теж небагато, але більше, ніж середня температура, - зауважив Гарань.

Згідно з результатами опитування, серед основних причин недовіри до політичних партій - невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%), залежність від олігархів (31%).

Тобто на перше місце виходять невиконання передвиборчих обіцянок і корумпованість партій. При цьому молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті й залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про несистемну діяльність партій, брак чіткої структури партій і прийняття рішень, - підкреслив Гарань.

Стосовно врегулювання використання коштів державного фінансування політичними партіями, то респонденти підтримують дозвіл витрат на просвітницьку та громадську діяльність, на навчання і підвищення кваліфікації членів партії. Натомість респонденти категорично не підтримують витрати державного фінансування на придбання нерухомого майна, а також витрати на політичну рекламу. Також респонденти скоріше не підтримують витрати на організаційні питання, на виборчу кампанію, а також на винагороду членами виборчих комісій.

Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва” проведене Фондом "Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.

Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомлялося, у Раду проходять п'ять партій. "Слуга народу" лідирує, згідно з опитуванням "Социса".