Понад половина українців за вступ до ЄС - опитування

Фото з відкритих джерел

У червні 2021 року вступ України до Європейського Союзу підтримує трохи більше половини населення нашої країни, в НАТО-трохи менше половини.

Як пише Regionews, про це свідчать результати опитування "Геополітичні орієнтації жителів України", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології".

"Відповідаючи на питання, як би вони вчинили, якби в цей час проходив референдум з питання, чи вступати Україні в ЄС, 52% опитаних вказали, що проголосували б за вступ України в ЄС, 19% - проти, 29% - не визначилися або не брали б участь у голосуванні", - підкреслюють соціологи.

Популярність курсу на вступ до ЄС в українців стабільна з 2014 року. Близько половини населення висловлюють готовність проголосувати за вступ України до ЄС, близько чверті-проти вступу.

Вступ України до НАТО підтримує майже половина населення країни.

"Якби референдум з питання, чи вступати Україні в НАТО, відбувався червні 2021 року, 48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України в НАТО, 24% - проти; решта (28%) не визначилися, або не стали б брати участь у такому референдумі", - йдеться у звіті КМІС.

Варто відзначити зростання популярності курсу на вступ до Альянсу. Якщо в 2019 році НАТО сказали б так 40% респондентів то в 2021 – 48%(максимум з 2014 року-ред.)

До Митного союзу, згідно з даними опитування готові приєднається 22% респондентів< 45% проти. Однак 33% не визначилися.

Опитування проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України, - АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2007 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, що 8 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років.