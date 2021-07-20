Планируется закупка 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца года - Минцифры

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Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупку 60 тыс. ноутбуков к концу 2021 года для педагогов школ для организации дистанционного обучения из-за COVID-19

Об этом заявила заместительница министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан во время онлайн-брифинга по государственной субвенции на приобретение ноутбуков для педагогов, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Каждый учитель должен быть обеспечен необходимой техникой... Именно поэтому Министерство образования и Минцифры запустили этот проект "Ноутбук каждому учителю". Это государственная субвенция на приобретение ноутбуков для учителей... 60 тыс. ноутбуков для учителей - это наш план на 2021 год, - заявила замминистра.

По ее словам, уже в октябре 2021 г. ожидаются результаты первых торгов, подведение итогов по ценам и необходимому количеству ноутбуков, в ноябре 2021 года будут подведены результаты последнего этапа торгов.

Как отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Артур Селецкий, "на сегодня все области Украины уже получили государственные субвенции на закупку ноутбуков и начинают процесс распределения полученных средств".

Некоторые области Украины уже начинают закупку ноутбуков для педагогов. Еще вчера у нас было 6,5 тыс. компьютеров, заявки по которым подали на закупку, а уже сегодня 8 тыс., - сказал он.

Распределение закупленных ноутбуков будут проводить областные администрации между учреждениями образования, в которых количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первой очереди стоят заведения общего и среднего образования с количеством не менее 250 учеников и опорные заведения с количеством не менее 200 учеников. Во второй очереди заведения общего среднего образования с количеством менее 100 учеников.

На сегодня на сайте Министерства цифровой трансформации можно ознакомиться с картой по планам закупок ноутбуков за областями, количеству школ, которые планируют получить ноутбуки, и общей потребностью педагогов в них.

Финансирование закупки технических средств будут осуществляться за счет государственной субвенции с привлечением финансовой помощи органов местного самоуправления. Также организаторы проекта "Ноутбук каждому учителю" рассчитывают на помощь представителей бизнеса.

По словам Селецкого, средняя стоимость ноутбука составляет 20 тыс. 40 грн. Больше всего средств из бюджета на закупку выделено для Днепропетровской и Киевской областей, свыше 70 млн грн каждому в зависимости от количества учеников.

Формула расчета потребности учебных заведений в ноутбуках для педагогов не предусматривает необходимости их выделения для учителей технических и спортивных специальностей.

Как сообщалось, согласно опросу, абсолютное большинство родителей выступает против дистанционного образования. Количество украинцев, которые оценивают отечественное образование негативно, по сравнению с прошлогодними показателями возросло, при этом большинство родителей выступают против дистанционной формы обучения.

Ранее, в апреле, сообщалось, что, по словам образовательного омбудсмена, украинские школьники отстают на полгода из-за карантина. К тому же, наше образование отстает от европейского по темпам.