Українські школярі відстають на пів року через карантин – освітній омбудсмен

До того ж, наша освіта відстає від європейської за темпами

До того ж, наша освіта відстає від європейської за темпами

Фото з відкритих джерел

Українські школярі втрачають приблизно пів року освітнього процесу через карантин. При цьому, порівняно з розвиненими країнами Європи, Україна і без того відстає на два роки у навчанні.

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі "Радіо НВ", передає RegioNews. У рівних умовах дитина, яка навчається з карантинними обмеженнями, втратить пів року навчання, – зазначив омбудсмен. Він звернув увагу на те, що ця ситуація ускладнюється ще й тим, що українська освіта і без того відстає від європейської за темпами. Для України це дуже критично, бо ми і так відстаємо. За даними міжнародного дослідження, Україна займає десь середнє місце в рейтингу, і якщо порівнювати з країнами, де якісні освітні системи, Україна відстає десь на 1,5-2 роки. Тобто наші діти недоотримують навчання через те, що зміст освіти недосконалий, освітні методики недосконалі, – зауважив омбудсмен. Також він наголосив, що у державному бюджеті на цей рік закладено субвенцію в розмірі 1 млрд грн, і ці кошти мають в тому числі піти на протидію наслідкам COVID-19 в освіті. Однак наразі гроші ніяк не задіяно через відсутність відповідної постанови Кабміну. Гроші нібито є, але використати їх неможливо, оскільки є певна процедура. Тому я дуже очікую, що нарешті буде ухвалена постанова, яка впорядкує використання цих коштів, і їх можна буде використовувати – у тому числі для початку нового навчального року. Бо зараз діти на дистанційному навчанні здебільшого, заклади освіти працюють в дистанційному режимі, але з 1 вересня, дуже сподіваюся, діти повернуться до класів, – сказав Горбачов. Як повідомлялося, раніше у МОН розповіли, чи можуть в Україні продовжити навчальний рік. Навчання школярів має тривати не менше, як 175 навчальних днів протягом року.

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