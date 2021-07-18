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18 липня 2021, 17:43 5

СБУ викликала главу Міноборони Росії до Маріуполя для вручення підозри

18 липня 2021, 17:43 5
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Маріуполя для вручення підозри у кримінальній справі щодо керівництва незаконними збройними формуваннями

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку у середу, 20 липня і повинен зʼявитися до слідчого Тараса Бутенка.

Він повинен прибути до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області за адресою: Донецька область, м Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20.

Шойгу планують вручити письмову підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, та ч. 5 ст. 260 КК України.

Відомо, що у частині пʼятій ст. 260 КК йдеться про керівництво не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, яка призвела до загибелі людей. Такі дії караються позбавленням волі на строк від пʼяти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, 26 березня СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

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