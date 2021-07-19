Во время Первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой

Фото из открытых источников

Нацкомиссия по стандартам госязыка сообщила о техническом сбое во время экзамена на уровень владения государственным языком

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, передает RegioNews.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена, - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии отметили, что технический сбой не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

Как известно, от 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственной за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Испытательная работа будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

Экзамены стартовали 19 июля 2021 года. В Киеве ежедневно будут проходить 3 экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах испытательные площадки будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. Все локации будут функционировать с соблюдением санитарных норм и правил в условиях пандемии.

По состоянию на сегодня сдать экзамен можно будет в Киеве, Полтаве, Виннице, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницком, Николаеве, Херсоне и Рубежном. Комиссия будет постоянно обновлять перечень испытательных площадок на сайте.

Зарегистрироваться на экзамен для определения уровня владения государственным языком можно по ссылке.

Как сообщалось, в Украине начали действовать новые языковые правила: что изменилось. В Украине с 16 июля распространять и демонстрировать фильмы можно только на государственном языке.

Ранее, 14 июля КСУ признал языковой закон конституционным. Конституционный суд признал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным..