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13 липня 2021, 14:48 550

На Миколаївщині суд скасував визнання російської мови регіональною

13 липня 2021, 14:48 550
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Фото з відкритих джерел
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Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилося на голосування, - написав Кремінь.

Він сподівається, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики.

Кремінь зауважив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Питання скасування досі чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас на контролі, - додав Уповноважений.

Як повідомлялося 31 травня, прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови у Миколаєві. Миколаївська обласна прокуратура подала позов до окружного адміністративного суду з проханням скасувати регіональний статус російської мови в місті Миколаєві.

Раніше Кремінь хотів через суд позбавити російську мову статусу регіональної у Миколаєві.

Також відомо, що за два роки на Луганщині російську мову позбавили статусу регіональної вісім місцевих рад.

мова суд російська мова статус Тарас Кремінь

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