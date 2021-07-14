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14 липня 2021, 15:01 1555

Нардепи відкликали поправки до "мовного" закону

14 липня 2021, 15:01 1555
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати відкликали свої поправки до закону про українську мову як державну, які пропонували розглянути під час другого читання законопроекту № 5551-2 про внесення змін до закону про державний бюджет на 2021 рік

Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Мовні поправки відкликано, - сказала Кравчук журналістам у середу в Києві.

Водночас Кравчук зауважила, що не впевнена в тому, що Максим Бужанський також відкликав поправку, але народний депутат запевнила, що у "цих поправок немає шансів пройти".

Як повідомлялося вчора, у "Голосі" бояться, що зміни до держбюджету вдарять по мовному законодавству. Нардеп Ярослав Железняк вважає, що Рада в четвер може з порушенням регламенту протягнути до "бюджетного" законопроєкту поправки, що нівелюють мовне законодавство.

Сьогодні Разумков назвав зміни, які потрібно внести у мовний закон.

мова бюджет законопроєкт поправки Слуга народа

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