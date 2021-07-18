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З'явилися перші версії причин учорашнього падіння вертольота під Миколаєвом
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18 липня 2021, 10:59 1592

З'явилися перші версії причин учорашнього падіння вертольота під Миколаєвом

18 липня 2021, 10:59 1592
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Фото ДСНС
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В Державіаслужбі не виключають, що пілотові гелікоптера Мі-2, який піднявся вгору 17 липня вранці поблизу Миколаєва, могло стати зле і через це сталася аварія, загинули дві людини

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" начальник південної регіональної інспекції Державіаслужби Віктор Таранець, передає RegioNews.

Відомо, що екіпаж ночував у полі, вертоліт вранці піднявся вгору, набрав висоту і зрізав дерево, проте не це стало причиною аварії.

Пальне в нього було, двигун працював. Чому він впав і зачепив це дерево - він теж не міг, подивіться праворуч, подивіться ліворуч, все відкрито, він не міг сюди потрапити. Не знаю, може, льотчику погано стало, можливо, щось з керуванням, - прокоментував Віктор Таранець.

Від удару об землю вертоліт загорівся, рятувальники загасили вогонь, проте врятувати життя пілота і його помічника не змогли. Вертоліт належав приватній фірмі.

Пілот був з Харкова, технічний працівник - з Дніпра. Вони були досвідченим екіпажем, прямували, щоб обробляти поля на Херсонщині.

Як повідомлялося, під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули.

авіакатастрофа загиблі Миколаїв аварія вертоліт

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