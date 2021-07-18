В Дрогобыче на Львовщине обрушился подъезд аварийного дома

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В Дрогобыче произошел обвал подъезда 4-этажного дома, предварительно обошлось без жертв

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своем Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, 18 июля, около 12:50 ч в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского, - пишет Козицкий.

Он добавил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад. Тогда случилась трагедия – в доме жили люди и шестеро из них погибли мгновенно под завалами дома.

Сейчас, по предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.

Как сообщалось, 14 июля в центре Одессы обрушился фасад исторического здания. В Одессе на Соборной площади 14 июля обрушилась часть фасада старого дома.

Также 5 июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.