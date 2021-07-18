10:38  18 июля
Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки
10:59  18 июля
Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
10:12  18 июля
Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня
UA | RU
UA | RU
18 июля 2021, 15:14 74

В Дрогобыче на Львовщине обрушился подъезд аварийного дома

18 июля 2021, 15:14 74
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Дрогобыче произошел обвал подъезда 4-этажного дома, предварительно обошлось без жертв

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своем Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, 18 июля, около 12:50 ч в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского, - пишет Козицкий.

Он добавил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад. Тогда случилась трагедия – в доме жили люди и шестеро из них погибли мгновенно под завалами дома.

Сейчас, по предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.

Как сообщалось, 14 июля в центре Одессы обрушился фасад исторического здания. В Одессе на Соборной площади 14 июля обрушилась часть фасада старого дома.

Также 5 июля в Киеве частично обвалился Берестейский мост.

авария обвал Максим Козицкий Дрогобич Львовская область

Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
18 июля 2021, 10:59
На Луганщине перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 9 человек
17 июля 2021, 18:16
На Львовщине подросток устроил смертельное ДТП, погибли двое человек
17 июля 2021, 14:10
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram