На Луганщині перекинулася маршрутка з пасажирами, постраждали 9 осіб
У Луганській області перекинулася пасажирська маршрутка, внаслідок інциденту постраждали 9 осіб
Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, маршрутне таксі Харків-Станиця-Луганська перекинулося після того, як водій намагався уникнути зіткнення з вантажівкою "Рено Магнум", у якої лопнула шина.
Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дев'ять пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Всіх постраждалих госпіталізували до Щастинської міської лікарні.
Наразі правоохоронці вирішують питання відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували.