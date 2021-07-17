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17 липня 2021, 18:16 154

На Луганщині перекинулася маршрутка з пасажирами, постраждали 9 осіб

17 липня 2021, 18:16 154
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Фото: Нацполіція
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У Луганській області перекинулася пасажирська маршрутка, внаслідок інциденту постраждали 9 осіб

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, маршрутне таксі Харків-Станиця-Луганська перекинулося після того, як водій намагався уникнути зіткнення з вантажівкою "Рено Магнум", у якої лопнула шина.

Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дев'ять пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих госпіталізували до Щастинської міської лікарні.

Наразі правоохоронці вирішують питання відкриття кримінальної справи за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували.

ДТП поліція маршрутки аварія Луганська область

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