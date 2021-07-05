У Києві частково обвалився Берестейський міст
У Києві 5 липня обвалилася частина конструкції Берестейського шляхопроводу
Про це повідомили у патрульній поліції Києва, пише RegioNews.
Зазначається, що патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.
Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг.
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