08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
18:06  05 липня
Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 15:50 1504

У Києві частково обвалився Берестейський міст

05 липня 2021, 15:50 1504
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві 5 липня обвалилася частина конструкції Берестейського шляхопроводу

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, пише RegioNews.

Зазначається, що патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг.

Україна Київ міст ремонт Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram