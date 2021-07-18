На Киевщине упавшие из-за урагана деревья убили двух человек
В субботу, 17 июля, в результате падения деревьев в двух селах Вышгородского района погибли двое людей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Трагедия произошла около 16 часов из-за сложных погодных условий.
Из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в селе Гавриловка и селе Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован, - сообщили спасатели.
Подразделения ГСЧС убрали четыре поваленных дерева. К работам привлекали 8 человек и 2 единицы техники.
Как сообщалось, в Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях.
Также вчера спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС. В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в районе поселка Трехизбенка.
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