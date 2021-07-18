10:38  18 июля
Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки
10:59  18 июля
Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
10:12  18 июля
Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня
UA | RU
UA | RU
18 июля 2021, 11:43 882

На Киевщине упавшие из-за урагана деревья убили двух человек

18 июля 2021, 11:43 882
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 17 июля, в результате падения деревьев в двух селах Вышгородского района погибли двое людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Трагедия произошла около 16 часов из-за сложных погодных условий.

Из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате падения деревьев в селе Гавриловка и селе Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован, - сообщили спасатели.

Подразделения ГСЧС убрали четыре поваленных дерева. К работам привлекали 8 человек и 2 единицы техники.

Как сообщалось, в Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях.

Также вчера спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС. В зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в районе поселка Трехизбенка.

непогода Киевская область ветер деревья погибшие ГСЧС

На Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара
16 июля 2021, 14:59
На Львовщине на трассу Киев-Чоп сошел селевой поток, проезд затруднен
15 июля 2021, 21:20
В Житомире шквальный ветер повалил деревья, есть пострадавший
12 июля 2021, 21:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram