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17 липня 2021, 11:51 8

У Києві заборонили купатися на всіх міських плажах: у чому причина

17 липня 2021, 11:51 8
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 17 липня почала діяти заборона на купання на усіх муніципальних пляжах, там вивісили червоні прапори і попередження, що купатися не можна

Про це повідомляє комунальне підприємство "Плесо", передає RegioNews.

За даними міської влади, відповідні заходи запровадили з профілактичною метою.

За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня". Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - йдеться в повідомленні.

Заборону запровадили через потенційні ризики для здоров’я та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися". Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо", - додали в підприємстві.

Території цих пляжів залишаються відкритими для відпочинку та проведення дозвілля на березі.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що всі 14 комунальних пляжі Києва готові до літнього сезону.

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