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17 июля 2021, 16:54 2000

В Киеве неизвестный ранил мужчину из автомата и взял его в заложники - СМИ

17 июля 2021, 16:54 2000
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Фото: Нацполиция
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В Соломенском районе Киева произошла стрельба, один мужчина расстрелял другого из автомата и закрылся с ним в квартире

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Regionews.

Известно, что инцидент произошел на улице Уманской, 45 около 15:15.

Мужчина несколько раз выстрелил в другого из неустановленного автоматического оружия, а затем захватил раненого и скрылся в одной из квартир на четвертом этаже указанного дома", - говорится в сообщении.

Полиция начала операцию "Сирена". Правоохранители установили квартиру, в которой находится злоумышленник. В 16:00 введено в действие спецоперацию "Гром".

Позже стало известно, что во время переговоров злоумышленник открыл дверь и сдался полицейским. В квартире обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее на Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека.

стрельба Киев полиция СМИ Заложники

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