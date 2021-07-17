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17 июля 2021, 14:10 537

На Львовщине подросток устроил смертельное ДТП, погибли двое человек

17 июля 2021, 14:10 537
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Фото: Варта1
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Во Львовской области около трех часов ночи возле села Подберезцы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое вызвал подросток 2003 года рождения

Об этом сообщает Львовская ОГА, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля, около 2:55 ч на автодороге Н-02 "Львов-Тернополь", возле с. Подберезцы Львовского района", - говорится в сообщении.

Известно, что несовершеннолетний был за рулем автомобиля ВАЗ-2105, он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.

В результате столкновения двое пассажиров ВАЗ погибли на месте. Ими оказались девушка 2004 года рождения из села Куровичи и еще один человек 2000 года рождения.

Водителя ВАЗ с травмами доставили во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Также известно, что за рулем грузовика был мужчина из села Банюнин 1965 года рождения, о его состоянии здоровья сведений нет. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы.

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