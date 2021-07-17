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17 липня 2021, 12:36 92

Аварія автобуса "Київ-Вроцлав”: кількість постраждалих зросла, поліція відкрила справу

17 липня 2021, 12:36 92
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Фото: rv.npu.gov.ua
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Кількість постраждалих в результаті аварії автобуса "Київ-Вроцлав” поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області зросла до 23

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, аварія сталася через пішохода, який вийшов на проїжджу частину і йшов назустріч автобусу. Водій, 43-річний житель Хмельницької області, намагаючись його не збити, з’їхав у кювет.

Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебували орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ. Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи", - йдеться в повідомленні.

Пішохід, який спричинив ДТП, а також двоє пасажирів, госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні. 11 пасажирів із незначними травмами знаходяться у Радивилівській лікарні.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами потрапили у Бродівську центральну міську лікарню.

Працівники Нацполіції відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Авария автобуса Киев - Вроцлав: водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция 04

Авария автобуса Киев - Вроцлав: водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части. Пострадали 23 человека, - полиция 01

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували

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