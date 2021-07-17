Аварія автобуса "Київ-Вроцлав”: кількість постраждалих зросла, поліція відкрила справу

Фото: rv.npu.gov.ua

Кількість постраждалих в результаті аварії автобуса "Київ-Вроцлав” поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області зросла до 23

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, аварія сталася через пішохода, який вийшов на проїжджу частину і йшов назустріч автобусу. Водій, 43-річний житель Хмельницької області, намагаючись його не збити, з’їхав у кювет.

Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебували орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ. Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи", - йдеться в повідомленні.

Пішохід, який спричинив ДТП, а також двоє пасажирів, госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні. 11 пасажирів із незначними травмами знаходяться у Радивилівській лікарні.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами потрапили у Бродівську центральну міську лікарню.

Працівники Нацполіції відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували