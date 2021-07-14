На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва

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У Смілі Черкаської області внаслідок вибуху був зруйнований приватний житловий будинок

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, пише RegioNews.

Зазначається, що сьогодні вранці в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

"О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно у Мелітополі прогримів вибух на підприємстві, внаслідок чого кілька людей отримали опіки.