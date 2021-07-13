На хімкомбінаті Закарпаття працівники потруїлися чадним газом, одна людина загинула

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У місті Перечин, що у Закарпатській області, на лісохімкомбінаті загинув один працівник, а ще четверо опинилися на лікарняних ліжках

Про це повідомили у пресслужбі поліції, пише RegioNews.

За даними правоохоронців, під час усунення неполадок з обладнанням один з працівників підприємства 38-річний житель Перечина, надихався чадним газом та втратив свідомість. Допомогти чоловікові намагалися ще четверо його колег, однак через розповсюдження на території шкідливих речовин, вони також отруїлися.

Поліція вже порушила кримінальну справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на м'ясокомбінаті Полтавщини працівники отруїлися невідомою речовиною.