На Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара

Фото ГСЧС

В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в один из домов на территории базы отдыха

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар произошел в здании базы отдыха, расположенной в с. Белая Церковь Тячевского района.

Очевидец сообщил, что молния ударила в антенну на крыше и огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию. Далее пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 - ликвидировать.

Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытия, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 июля на Черкасщине взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва. В Смеле Черкасской области в результате взрыва был разрушен частный жилой дом.

Раньше на Киевщине два человека погибли на пожаре в пятиэтажке. В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один человек госпитализирован.