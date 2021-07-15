На Черкащині двоє людей загинули під час робіт в каналізаційному колодязі

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У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталася у місті Монастирище на вулиці Соборній. Під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, які, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Тернополі через зсув грунту під час земляних робіт загинув працівник. 22 червня під час земляних робіт людей засипало землею. Один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати.