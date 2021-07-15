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15 липня 2021, 16:13 409

На Черкащині двоє людей загинули під час робіт в каналізаційному колодязі

15 липня 2021, 16:13 409
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Фото з відкритих джерел
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У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталася у місті Монастирище на вулиці Соборній. Під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, які, спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Тернополі через зсув грунту під час земляних робіт загинув працівник. 22 червня під час земляних робіт людей засипало землею. Один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати.

ДСНС Черкаська область робота смерті трагедія

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