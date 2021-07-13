Нардеп Юрченко заявив, що не складатиме мандат через ДТП у Львові

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Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко запевняє, що не вживав наркотиків, коли потрапив у ДТП у Львові, і не має наміру складати депутатський мандат

Про це він сказав журналістам біля Верховної Ради, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, — ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані, і є ті, хто за це буде покараний", — заявив Юрченко.

Він також сказав, що першим викликав поліцію на місце події після "нападу другого учасника ДТП". За словами Юрченка, лише після того, як поліція дізналася, що він — народний депутат, його почали підозрювати у нетверезому стані.

"Ми хочемо розібратися, кому це вигідно… Можливо, ті люди, проти яких я борюся весь час", — заявив Юрченко.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі. Пізніше він звинуватив у нападі водія, у якого сам врізався у Львові.