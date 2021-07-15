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15 июля 2021, 21:56 5

В Черновцах на взятке задержан помощник нардепа

15 июля 2021, 21:56 5
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Фото Нацполиции
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По факту злоупотребления влиянием в Черновцах на получении взятки задержан помощник народного депутата Украины  

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, он требовал и получил от волонтера 5700 долларов США неправомерной выгоды за оказание воздействия на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и за содействие в принятии сессией Черновицкого горсовета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали помощника народного депутата Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении.

Вместе с тем, местное издание molbuk.ua сообщает, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, что правоохранители подозревают в получении неправомерной выгоды размером $5700 Петра Стратийчука, который является помощником народного депутата от "Слуги народа" Георгия Мазурашу. Он - руководитель общественной организации "Всеукраинская федерация текволи", зарегистрированной в Черновцах. Согласно данным сервиса "Посипаки", Петр Стратийчук является помощником народного депутата Георгия Мазурашу на платной основе.

Как сообщалось, сегодня в Киеве задержали мошенника, который "продавал" должность в ГБР за 50 тыс. долларов.

Раньше в Хмельницком задержали чиновницу на взятке за решение об усыновлении. Разоблачен начальник Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации в вымогательстве и получении взятки в 5000 долларов США за содействие в усыновлении.

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