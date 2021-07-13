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13 липня 2021, 21:37 119

У Хмельницькому затримали чиновницю на хабарі за рішення про всиновлення

13 липня 2021, 21:37 119
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Фото з відкритих джерел
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Викрито начальницю Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації на вимаганні і отриманні хабаря в 5000 доларів США за сприяння в усиновленні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини посадовиця вимагала 5 тис доларів США, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали її у порядку ст. 208 КПК України після одержання коштів. Зараз проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

Як повідомлялося, 10 липня на Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря.

Раніше, 8 липня на Закарпатті затримали прикордонницю, яка незаконно оформлювала закордонні паспорти.

Офіс генпрокурора хабар Хмельницька область ОДА Чиновник

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