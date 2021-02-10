У Києві проходить марш протесту ветеранів силових структур
Вони вимагають у влади справедливо виплатити їм пенсії
Вони вимагають у влади справедливо виплатити їм пенсії
У Києві проходить акція протесту пенсіонерів та ветеранів силових структур. Літні люди йдуть маршем до будівлі парламенту, уряду та Офісу президента.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Политика Страны".
Так, протест розпочався о 10:00 біля Центрального Будинку офіцерів.
Головна вимога протестувальників до президента дати доручення міністру оборони, міністру внутрішніх справ, командувачу НГУ, голові ДержНС та іншим керівникам силових відомств негайно підписати накази по виготовленню відповідних документів про грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в регіонах люди масово почали виходити на протести проти підвищення цін, проти "тарифного геноциду".
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим