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10 лютого 2021, 11:44 777

У Києві проходить марш протесту ветеранів силових структур

10 лютого 2021, 11:44 777
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Вони вимагають у влади справедливо виплатити їм пенсії
Фото: з відкритих джерел
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У Києві проходить акція протесту пенсіонерів та ветеранів силових структур. Літні люди йдуть маршем до будівлі парламенту, уряду та Офісу президента.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал "Политика Страны".

Так, протест розпочався о 10:00 біля Центрального Будинку офіцерів.

Головна вимога протестувальників до президента дати доручення міністру оборони, міністру внутрішніх справ, командувачу НГУ, голові ДержНС та іншим керівникам силових відомств негайно підписати накази по виготовленню відповідних документів про грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в регіонах люди масово почали виходити на протести проти підвищення цін, проти "тарифного геноциду".

Київ ветерани протести пенсія пенсіонери

 
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