Ветераны силовых структур под Радой требуют пересмотра пенсий, есть столкновения с полицией

Фото РБК-Украина

Под зданием Верховной рады произошли столкновения между ветеранами всех силовых структур, которые требуют безотлагательного перерасчета пенсий на Всеукраинской массовой акции протеста и полицейскими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ветераны-силовики прорвались в Раду после того, как не было выполнено их требование и к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.

Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ.

Как сообщалось, еще в феврале в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур. Они требовали у властей справедливо выплатить им пенсии.

Впоследствии в марте ветераны силовых структур пришли в офис президента: жалуются на низкие пенсии.