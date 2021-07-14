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14 июля 2021, 11:45 789

Ветераны силовых структур под Радой требуют пересмотра пенсий, есть столкновения с полицией

14 июля 2021, 11:45 789
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Фото РБК-Украина
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Под зданием Верховной рады произошли столкновения между ветеранами всех силовых структур, которые требуют безотлагательного перерасчета пенсий на Всеукраинской массовой акции протеста и полицейскими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Ветераны-силовики прорвались в Раду после того, как не было выполнено их требование и к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.

Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ.

Как сообщалось, еще в феврале в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур. Они требовали у властей справедливо выплатить им пенсии.

Впоследствии в марте ветераны силовых структур пришли в офис президента: жалуются на низкие пенсии.

полиция ветераны столкновения акции протеста силовики

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