Ветераны силовых структур под Радой требуют пересмотра пенсий, есть столкновения с полицией
Под зданием Верховной рады произошли столкновения между ветеранами всех силовых структур, которые требуют безотлагательного перерасчета пенсий на Всеукраинской массовой акции протеста и полицейскими
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Ветераны-силовики прорвались в Раду после того, как не было выполнено их требование и к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.
Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.
Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ.
Как сообщалось, еще в феврале в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур. Они требовали у властей справедливо выплатить им пенсии.
Впоследствии в марте ветераны силовых структур пришли в офис президента: жалуются на низкие пенсии.