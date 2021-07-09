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09 липня 2021, 10:57 870

Поліція затримала двох податківців з Київщини через хабарі в 120 тисяч на день

09 липня 2021, 10:57 870
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Оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Києва затримали двох головних державних ревізорів-інспекторів Головного управління Державної податкової служби у Київській області за підозрою у вимаганні хабарів в 120 тисяч гривень на день

Як пише Regionews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, поліцейські затримали двох податківців пісня отримання ними 10 000 грн неправомірної вигоди

Під час проведення огляду місця події виявили та вилучили ще понад 120 000 грн – "винагорода", отримана зловмисниками за один робочий день.

Як зазначають у поліції, оперативники викрили понад 30 епізодів злочинної діяльності головних державних ревізорів-інспекторів Головного управління Державної податкової служби у Київській області. Інспектори вимагали неправомірну вигоду у підприємців Київщини. За гроші обіцяли не притягати останніх до відповідальності за результатами податкових перевірок.

Наразі тривають слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Військової прокуратури Київського гарнізону.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри за ч.3 ст.368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Встановлюються також інші причетні працівники податкової до організації та отримання неправомірної вигоди з бізнесу на постійній основі.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чиновника комунального закладу на хабарі в 110 тисяч за розміщення МАФів.

поліція хабар перевірки податкова служба ДБР

 
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