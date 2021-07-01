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01 липня 2021, 17:57 13

У Раді напали на нардепа Потураєва

01 липня 2021, 17:57 13
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді на народного депутата із фракції "Слуга народу" Микиту Потураєва напала активістка Ірма Крат

Про це інформує RegioNews з посиланням на відео інциденту, яке з'явилося в соцмережах 1 липня.

Жінка напала на Потураєва, коли він виступав на брифінгу. Спочатку вона знімала нардепа на телефон, потім підійшла до нього майже впритул - і почала кричати. Після цього вона вдарила Потураєва кулаком і сумкою.

Обурення Ірми Крат викликало питання про ринок землі. Крат під руки повела охорона парламенту. А Потураєв продовжив відповідати на питання журналістів.

Нагадаємо, 17 червня під час обговорення поправок до законопроєкту №4107 щодо незалежності Нацради Потураєв сказав, звертаючись до ОПЗЖ: "Епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний стан яких становить річний бюджет України, і розстріляє". Згодом Потураєв вибачився за свої слова про "розстріл" ОПЗЖ.

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