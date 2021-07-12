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12 июля 2021, 20:38 642

Нардепу Брагару вернули изъятые по подозрению в нетрезвом вождении права

12 июля 2021, 20:38 642
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Фото из открытых источников
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Народному депутату от партии "Слуга народа" Евгении Брагару, которого 3 июля остановили в Киеве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, вернули отобранные водительские права

Об этом нардеп Евгений Брагар сообщил 12 июля в своем Facebook, передает RegioNews.

По мнению правоохранителей, Брагар, которого патрульные остановили в Дарницком районе на его иномарке Toyota Camry, управлял транспортом под запрещенными веществами. Нардеп, в свою очередь, обвинил их в вымогательстве взятки.

Он рассказал, что в субботу получил отрицательный тест на наличие наркотиков или алкоголя в крови из государственной медицинской лаборатории на Петра Запорожца, 20.

Уже сегодня я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена, — написал Брагар.

И все же у него остались кое-какие вопросы.

Первый из них, почему настолько сильно была затянута процедура уведомления результатов теста. Кулуарно об отрицательном результате мне стало известно еще 4 июля, но при этом еще почти неделю тянули с официальным заключением. Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю по-тихому, не вредя "чести мундира". Кроме того, вопросы есть к самим патрульным. Вопросы касаются превышения служебных полномочий и вымогательства взятки. По итогам моих заявлений в ГБР было зарегистрировано производство в отношении двух патрульных. Надеюсь, они больше никогда не будут "кошмарить" и требовать взятки на дороге, — заявил Брагар.

Как сообщалось, 4 июля в Киеве задержали скандального нардепа - "слугу" Брагара. В Киеве 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар.

На следующий день стало известно, что в полиции проверят действия патрульных, которые отправили нардепа от "Слуги народа" к наркологу. В патрульной полиции Украины назначено служебное расследование относительно обстоятельств остановки автомобиля нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагар.

Впоследствии патрульных, которые остановили нардепа Брагара, отстранили.

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