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11 июля 2021, 13:02 377

На Гостомельской трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами

11 июля 2021, 13:02 377
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Фото: скриншот с видео Telegram-канала dtp.kiev.ua
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На Гостомельской трассе под Киевом в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами, 8 из них госпитализировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Перевернулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на трассе в направлении Киева столкнулись маршрутка и легковушка Hyundai. В результате аварии маршрутка, где находились 12 пассажиров, перевернулась. Восемь из них отправлены в больницу.

Как сообщалось, под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано.

ДТП полиция маршрутки авария Киевская область пассажирские перевозки

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