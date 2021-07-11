На Гостомельской трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
На Гостомельской трассе под Киевом в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами, 8 из них госпитализировали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Перевернулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых, - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на трассе в направлении Киева столкнулись маршрутка и легковушка Hyundai. В результате аварии маршрутка, где находились 12 пассажиров, перевернулась. Восемь из них отправлены в больницу.
Как сообщалось, под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано.
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