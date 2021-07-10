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10 липня 2021, 11:12 91

На Київщині з рейок зійшов потяг: затримується 13 рейсів

10 липня 2021, 11:12 91
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Фото: з відкритих джерел
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У Київській області затримується рух пасажирських поїздів через сходження з рейок вантажного поїзда на дільниці Васильків - Боярка

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Так, станом на ранок 10 липня, затримується рух таких поїздів:

  • №144 Івано-Франківськ - Київ (затримка склала 3 години);
  • №142 Львів - Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
  • №358 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
  • №761 Київ - Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №715 Київ - Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
  • №20 Попасна - Київ (затримка склала 1 годину);
  • №50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
  • №118 Чернівці - Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години);
  • №81 Ужгород - Київ (затримка склала 2 години);
  • №106 Одеса - Київ (затримка склала 2 години);
  • №281 Генічеськ - Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
  • №30 Ужгород - Київ (затримка склала 1 годину).

У компанії наголошують, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом поїзд на смерть збив чоловіка.

поїзд рейси аварія ремонт Укрзализныця

 
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