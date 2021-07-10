На Київщині з рейок зійшов потяг: затримується 13 рейсів
У Київській області затримується рух пасажирських поїздів через сходження з рейок вантажного поїзда на дільниці Васильків - Боярка
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Так, станом на ранок 10 липня, затримується рух таких поїздів:
- №144 Івано-Франківськ - Київ (затримка склала 3 години);
- №142 Львів - Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів - Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ - Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №715 Київ - Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
- №20 Попасна - Київ (затримка склала 1 годину);
- №50 Трускавець - Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
- №118 Чернівці - Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години);
- №81 Ужгород - Київ (затримка склала 2 години);
- №106 Одеса - Київ (затримка склала 2 години);
- №281 Генічеськ - Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород - Київ (затримка склала 1 годину).
У компанії наголошують, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.
Нагадаємо, нещодавно під Харковом поїзд на смерть збив чоловіка.
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