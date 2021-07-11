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Под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано
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11 июля 2021, 11:39 1585

Под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано

11 июля 2021, 11:39 1585
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Фото УНН
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На Киевщине на Одесской трассе M-05 тягач с битыми авто из США протаранил грузовик. Движение по трассе заблокировано

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

В результате аварии в больнице оказался 20-летний парень с переломами рук и ног, за его жизнь борются врачи.

Авария произошла на подъезде к населенному пункту Глеваха. Водитель грузовика MAN, разворачиваясь на трассе, не уверился в безопасности маневра, просто не пропустил тягач, который вез битые машины из США.

Последний на полной скорости влетел в среднюю ось фуры. От удара колесо грузовика вошло в середину, что касается тягача - с одной стороны в кабину вошел Хюндай, а с другой двигатель. Сразу вызвали полицию и скорую.

Водитель грузовика, который является виновником происшествия, помогал бойцам ГСЧС разблокировать водителя. Всю ночь продолжается операция 20-тилетнего парня. Предварительно известно, что у него переломы ног и рук, сильное внутреннее кровотечение. За его жизнь борются врачи Центральной Васильковской больницы.

Между тем заблокировано движение по трассе, стоит очень много грузовиков, автобусов международного и междугороднего сообщения.

По словам очевидцев, люди, ожидая более 4 часов, начинают вызывать такси.

Как сообщалось, 9 июля полиция из-за ДТП с бензовозом перекрыла трассу Киев-Харьков.

Вчера в ДТП на Ровенщине грузовик разбил машину, водитель в реанимации.

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