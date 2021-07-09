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09 липня 2021, 18:31 645

Поліція через ДТП з бензовозом перекрила трасу Київ-Харків

09 липня 2021, 18:31 645
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні на 171 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, яка заблокувала рух в обох напрямках

Про це повідомили у Патрульній поліції України, пише RegioNews.

"Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. Унаслідок ДТП відбувся виток палива на проїзну частину", - повідомили патрульні.

Наразі рух відрізком дороги перекритий в обох напрямках. Через перекриття на трасі утворився затор.

"На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках", - додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області шквальний вітер повалив дерева на трасу державного значення.

Україна ДТП поліція Харків аварія

 
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