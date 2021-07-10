15:13  10 липня
У Коростені під час свята виникла пожежа: троє людей отримали опіки
12:13  10 липня
У Львові жінку вдарило струмом: вона залізла на залізничний вагон
18:11  10 липня
Ситуація в ООС: від початку доби дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії
UA | RU
UA | RU
10 липня 2021, 17:12 137

У Києві затримали псевдомінера за хибне повідомлення про вибух біля держустанови

10 липня 2021, 17:12 137
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали чоловіка, який зателефонував до поліції Києва та повідомив про те, що біля будівлі однієї із держустанов нібито готується вибух

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Задля встановлення особи та його місцезнаходження правоохоронцям знадобилось декілька хвилин.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали. Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу", - зазначили у поліції.

Чоловіку за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчими вирішується питання про оголошення підозри.

Нагадаємо, 15 червня у столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету.

мінування поліція Київ вибух бомба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua