У Києві затримали псевдомінера за хибне повідомлення про вибух біля держустанови
Правоохоронці затримали чоловіка, який зателефонував до поліції Києва та повідомив про те, що біля будівлі однієї із держустанов нібито готується вибух
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Задля встановлення особи та його місцезнаходження правоохоронцям знадобилось декілька хвилин.
Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали. Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу", - зазначили у поліції.
Чоловіку за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчими вирішується питання про оголошення підозри.
Нагадаємо, 15 червня у столиці повідомили про замінування будівлі Антимонопольного комітету.