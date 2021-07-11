14:39  11 липня
У Києві затримали турка-втікача з Харківського суду
11:39  11 липня
Під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований
10:17  11 липня
Минула доба в ООС: 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками
UA | RU
UA | RU
11 липня 2021, 10:56 137

COVID-19 в Україні: менше трьох сотень нових захворювань за добу

11 липня 2021, 10:56 137
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За добу 10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за минулу добу госпіталізовано 374 особи, летальних випадків 5, одужало – 374 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 12 885 осіб, методом ІФА – 3 296 осіб, експрес-тестами – 9 175 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 043 особи, одужало 2 177 293 особи; летальних випадків – 52 597; проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.

Як повідомлялося вчора, за попередню добу зафіксовано понад 500 нових випадків зараження COVID.

коронавірус МОЗ COVID-19 захворюваність ПЛР-тест

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість українців
10 липня 2021, 10:49
Вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво - Ляшко
09 липня 2021, 19:07
Готується взаємне визнання COVID-сертифікатів між Україною і Данією
07 липня 2021, 20:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram