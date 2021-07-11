COVID-19 в Україні: менше трьох сотень нових захворювань за добу
За добу 10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7)
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за минулу добу госпіталізовано 374 особи, летальних випадків 5, одужало – 374 особи.
За добу протестовано: методом ПЛР – 12 885 осіб, методом ІФА – 3 296 осіб, експрес-тестами – 9 175 осіб.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 241 043 особи, одужало 2 177 293 особи; летальних випадків – 52 597; проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.
Як повідомлялося вчора, за попередню добу зафіксовано понад 500 нових випадків зараження COVID.