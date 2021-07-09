Вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво - Ляшко

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Про це повідомляє Телеграм-канал міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, а отримати його можна у сімейного лікаря.

Ляшко закликав українців вакцинуватися та наголосив, що наші політики і дипломати роблять усе можливе, аби громадяни, щеплені вакциною CoronaVac, могли подорожувати світом.

Наразі МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводять переговори з країнами про взаємне визнання міжнародних документів про імунізацію від COVID-19. Уся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон - умови в‘їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном - доступна на онлайн карті МЗС України.

Як повідомлялося, для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт.

Раніше стало відомо, що COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.