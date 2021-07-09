Вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво - Ляшко
Щеплені CoronaVac зможуть отримати міжнародне свідоцтво
Про це повідомляє Телеграм-канал міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо, передає RegioNews.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, а отримати його можна у сімейного лікаря.
Ляшко закликав українців вакцинуватися та наголосив, що наші політики і дипломати роблять усе можливе, аби громадяни, щеплені вакциною CoronaVac, могли подорожувати світом.
Наразі МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводять переговори з країнами про взаємне визнання міжнародних документів про імунізацію від COVID-19. Уся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон - умови в‘їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном - доступна на онлайн карті МЗС України.
Як повідомлялося, для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт.