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COVID в Україні: за добу зафіксовано понад 500 нових випадків зараження
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10 липня 2021, 10:31 71

COVID в Україні: за добу зафіксовано понад 500 нових випадків зараження

10 липня 2021, 10:31 71
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні виявили 507 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість нових хворих - у Києві

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Всього за 9 липня в Україні протестували понад 40 тисяч осіб: з них методом ПЛР - 18 520 громадян, методом ІФА - 8452 осіб, експрес-тестами - 13 225 українців.

Також повідомляється про госпіталізацію 364 людей, ще 809 осіб одужало, а 20 - померло.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (163), Дніпропетровській (115), Львівській (111) та Київській (53) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 240 753 людини;
  • одужали - 2 176 919 осіб;
  • летальних випадків - 52 592;
  • проведення ПЛР-тестів - 11 020 262.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію та ковідними сертифікатами.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики пандемія

 
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