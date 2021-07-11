15:13  10 июля
В Коростене во время праздника возник пожар: трое людей получили ожоги
11:39  11 июля
Под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано
10:17  11 июля
Минувшие сутки в ООС: 11 нарушений "тишины" и три пересечения линии разграничения вражескими беспилотниками
UA | RU
UA | RU
11 июля 2021, 10:56 127

COVID-19 в Украине: менее трех сотен новых заболеваний за сутки

11 июля 2021, 10:56 127
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За сутки 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 23, медработников – 7)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях, - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки госпитализированы 374 человека, летальных исходов 5, выздоровело – 374 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА – 3 296 человек, экспресс-тестами – 9 175 человек.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровело 2 177 293 человека; летальных случаев – 52 597; проведено ПЦР-тестов – 11 033 147.

Как сообщалось вчера, за предыдущие сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения COVID.

коронавирус Минздрав COVID-19 заболеваемость ПЦР-тест

В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество украинцев
10 июля 2021, 10:49
Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство - Ляшко
09 июля 2021, 19:07
Готовится взаимное признание COVID-сертификатов между Украиной и Данией
07 июля 2021, 20:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram