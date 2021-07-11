COVID-19 в Украине: менее трех сотен новых заболеваний за сутки

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За сутки 10 июля 2021 года в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 23, медработников – 7)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях, - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки госпитализированы 374 человека, летальных исходов 5, выздоровело – 374 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА – 3 296 человек, экспресс-тестами – 9 175 человек.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровело 2 177 293 человека; летальных случаев – 52 597; проведено ПЦР-тестов – 11 033 147.

Как сообщалось вчера, за предыдущие сутки зафиксировано более 500 новых случаев заражения COVID.