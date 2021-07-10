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10 липня 2021, 10:49 154

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість українців

10 липня 2021, 10:49 154
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Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу, 9 липня, в Україні щеплення отримали майже 115 тисяч українців

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

В Україні новий рекорд щеплень за добу! 114 660 людей вакциновано проти COVID-19 9 липня 2021 року. Одну дозу отримали 53 820 людей, повністю імунізовані - 60 840 людина", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби працювали 697 мобільних бригад, 1 562 пункти щеплення та 38 центрів вакцинації.

До листа очікування вакцинації записано понад 788 тисяч людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 277 228 людей, з них отримали 1 дозу - 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини.

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