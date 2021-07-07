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07 липня 2021, 20:32 101

Готується взаємне визнання COVID-сертифікатів між Україною і Данією

07 липня 2021, 20:32 101
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Фото з відкритих джерел
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Під час зустрічі глав МЗС України і Данії міністри обговорили можливість взаємного визнання COVID-сертифікатів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає RegioNews.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофод. В ході зустрічі глави відомств обговорили можливість взаємного визнання COVID-сертифікатів.

Зокрема, Кулеба запропонував данському колезі укласти угоду між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Як повідомлялося, наприкінці червня у МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації.

Також у МОЗ назвали термін дії українського COVID-сертифіката. У сертифіката вакцинації проти COVID-19 є свій "термін придатності", наразі це - рік

Окрім цього, відомо, що Covid-сертифікати можна буде отримати не тільки через "Дію", а й у лікарнях.

covid-сертифікат COVID-19 Данія МЗС Дмитро Кулеба

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