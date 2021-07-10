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10 липня 2021, 17:44 44

Рятівники на Прикарпатті знайшли туриста, який травмувався у горах

10 липня 2021, 17:44 44
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Фото: Facebook
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Рятівники надали першу долікарську допомогу та транспортували туриста з Кременчука, який отримав травму ноги у горах на Прикарпатті

Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, 10 липня до чергового пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта поста "Заросляк" надійшло повідомлення про те, що в районі Говерлянського водоспаду травмував ногу житель міста Кременчук і йому потрібна допомога.

Рятувальники прибули до водоспаду Гук Говерлянський, надали травмованому туристу першу долікарську допомогу.

Стан туриста оцінюють як задовільний. Від посту рятувальників туриста транспортом відвезли до місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли 26 туристам у негоду зійти з Говерли.

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