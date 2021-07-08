Мільйон українців повністю щеплено проти COVID - МОЗ

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В Україні вже повністю вакцинували мільйон осіб. Також за останню добу зробили понад 100 тисяч щеплень

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу - 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Також за останню добу щеплено проти COVID - 104 680 людей. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина.

Протягом доби працювали: 682 мобільні бригади, 1 462 пункти щеплення, 31 центр вакцинації.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

Раніше повідомлялось, що українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі. Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через пів року після щеплення двома дозами.