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07 липня 2021, 18:06 982

В Україні можуть змусити заклади працювати по COVID-сертифікатах

07 липня 2021, 18:06 982
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Фото з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер допустив, що під час локдаунів заклади зможуть працювати по сертифікатах вакцинації

Як пише RegioNews, про це повідомляє канал "Дом".

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Наприклад, спортзал... Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - заявив Кучер.

Він зазначив, що в українців буде більший стимул вакцинуватися від коронавірусу.

"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо", - наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, що від початку кампанії з вакцинації в Україні зробили понад 3 мільйони щеплень.

коронавірус Україна вакцина спорт вакцинація

 
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