COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів
Вже з 1 липня в Україні запрацюють COVID-сертифікати про вакцинацію, які будуть діяти до 180 днів
Про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина під час інтерв’ю з медекспертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, передає RegioNews.
Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабінету міністрів, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифікату. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати, - заявив він.
За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Таким чином документ діятиме 180 днів.
Гендиректор ЦГЗ під час інтерв’ю з Булавіновою також заявив, що підйом захворюваності після приходу в Україну штаму коронавірусу "Дельта” не виключають з вересня. Спалах може спровокувати недотримання українцями карантинних обмежень.
Як повідомлялося ще в травні, Україна планує запустити COVID-сертифікат до липня. Він має стати додатковим стимулом не займатися самолікуванням.