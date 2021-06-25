COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів

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Вже з 1 липня в Україні запрацюють COVID-сертифікати про вакцинацію, які будуть діяти до 180 днів

Про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина під час інтерв’ю з медекспертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою, передає RegioNews.

Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабінету міністрів, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифікату. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати, - заявив він.

За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Таким чином документ діятиме 180 днів.

Гендиректор ЦГЗ під час інтерв’ю з Булавіновою також заявив, що підйом захворюваності після приходу в Україну штаму коронавірусу "Дельта” не виключають з вересня. Спалах може спровокувати недотримання українцями карантинних обмежень.

Як повідомлялося ще в травні, Україна планує запустити COVID-сертифікат до липня. Він має стати додатковим стимулом не займатися самолікуванням.

Також стало відомо, коли запустять COVID-сертифікат в "Дії". Внутрішній український COVID-сертифікат має з’явитися в додатку "Дія" 1 липня.

Згодом у МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію і ковідними сертифікатами. У МОЗ нагадують, що слід відрізняти міжнародне свідоцтво про вакцинацію від "ковідного сертифікату" (він же "ковідний паспорт", "зелений сертифікат" тощо).