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07 червня 2021, 22:20 4

Свідоцтво про вакцинацію і ковідні сертифікати: в МОЗ пояснили різницю

07 червня 2021, 22:20 4
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Фото з відкритих джерел
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У МОЗ нагадують, що слід відрізняти міжнародне свідоцтво про вакцинацію від «ковідного сертифікату» (він же «ковідний паспорт», «зелений сертифікат» тощо) — документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.

Роз’яснення оприлюднили в Центрі громадського здоров’я, передає RegioNews.

Люди, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам, - пояснили в Центрі.

Водночас, фахівці додають, що слід відрізняти таке свідоцтво від "ковідного сертифікату" (він же "ковідний паспорт", "зелений сертифікат" тощо) — документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

можна отримати лише в паперовому форматі;

видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я;

використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво, - пишуть в Центрі громадського здоров’я.

Про "ковідний сертифікат" фахівці зазначають, що він:

зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;

міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній — через "Дію".

У планах зробити дві його версії: внутрішній — для користування всередині країни, і зовнішній — для виїзду за кордон. Також через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

Як повідомлялося, у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Раніше у МОЗ пообіцяли "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян.

свідоцтво документ МОЗ COVID-19 Центр здоров'я

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