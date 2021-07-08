Для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт

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Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на HELSI.ME.

Для того, чтобы получить сертификат, нужно:

прийти к семейному врачу, с которым подписана декларация;

взять загранпаспорт (для заполнения свидетельства на английском языке);

на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью и собственной подписью напротив каждой из вакцин.

Далее с этим документом можно путешествовать.

Если вы проводите вакцинацию второй дозой в медицинском учреждении - сертификат можно получить сразу.

Сертифицированные в Украине вакцины, которыми делали прививки - CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer.

Как сообщалось, Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.

Раньше в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами.